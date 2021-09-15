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Лицевые маски способны обеспечивать более высокий уровень защиты от гриппа и коронавирусной инфекции, если нанести на них соответствующее покрытие. Оно уже существует – специальное вещество, созданное учеными Университета Квинсленда, продемонстрировало эффективность в борьбе с Covid-19, сообщает портал phys.org.

В публикации, эксклюзивный перевод которой представлен порталом discover 24.ru, приводятся высказывания профессора Майкла Монтейро, представляющего Австралийский институт биоинженерии и нанотехнологий. Эксперт поясняет, что хирургические маски обрабатываются червеобразными наноструктурами, которые атакуют коронавирус и не дают ему проникнуть внутрь организма.

Непосредственное участие в создании покрытия принимала американская компания Boeing. Для проведения испытаний был выбран Институт инфекций и иммунитета Питера Доэрти при Мельбурнском университете.

Монтейро рассказал, что покрытие является универсальным. В случае необходимости оно может изменяться, чтобы уничтожать новые вирусы и помогать человечеству справляться с другими инфекционными заболеваниями.

«Эти полимерные« наночастицы» оказывают воздействие на мембрану вирусных капель, которые могут передаваться от человека к человеку при кашле, чихании или слюне, и повреждают их РНК», – отметил профессор.

Монтейро также заявил, что до окончательной победы над коронавирусом человечеству вряд ли удастся избавиться от масок, так как они могут сыграть важную роль в защите от заражения. Если же использовать новейшее противовирусное покрытие, то риски вообще сводятся к минимуму. Оно дает возможность взять Covid под контроль и пресечь как поверхностную, так и аэрозольную передачу SARS-CoV-2 и вируса гриппа.

По словам Монтейро, покрытие не способно нанести вред здоровью человека. Оно отвечает требованиям экологической безопасности, изготавливается на водной основе без каких-либо опасных добавок, поэтому с его помощью человечество получит надежную защиту от коронавирусной инфекции.

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