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Александр Полевщиков, специалист в области иммунологии, решил развеять один из наиболее распространенных мифов касательно повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Согласно его словам, ни первая, ни последующая прививка от COVID-19 не могут увеличить состояние «напряженности» иммунной системы человека. Специалист отметил, что невозможно определить точные параметры «усиления» иммунитета. Речь идет об очередной «антинаучной глупости».

Врач напомнил, что всего за день человеческому иммунитету удается «переламывать миллионы разнообразных антигенов». По этой причине все заявления о том, что вакцинация приводит к ухудшению работы собственной иммунной системы, не имеют ничего общего с действительностью. Полевщиков добавил, что ей без разницы, какая именно инфекция попала в организм, так как она функционирует на постоянной основе.

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