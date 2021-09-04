Олаф Шольц, один из кандидатов на должность канцлера ФРГ от партии СДПГ, заявил, что планирует придерживаться спокойной предвыборной политики на протяжении следующих трех недель.

Согласно его словам, он не собирается слишком много активничать, так как, по его мнению, избиратели не любят политиков, которые часто разглагольствуют. При этом во фракции ХДС/ХСС начали обвинять самоуверенного политика в том, что тот пытается копировать поведение Меркель, к примеру, недавно во время фотосъемки для журнала он сложил руки в ромб, как это нередко делает действующий канцлер.

В свою защиту Шольц лишь отметил, что данные выборы в Бундестаг на самом деле являются выборами канцлера. Он также поблагодарил немецких граждан за оказанное доверие, заявив, что если его выберут главой правительства, то он сделает все возможное, чтобы превратить Германию в климатически нейтральное государство в течение следующих 24 лет.