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Министр обороны Франции Флоранс Парли в отеле в столице Мали Бамако вынужденно слушала произведения композитора Рихарда Вагнера, сообщает журналист AFP Paris.

Принимая во внимание последние события в Мали, произошедшее нельзя назвать совпадением. Власти страны окончательно разочаровались в Париже и приняли решение обратиться за помощью в борьбе с боевиками к российской «ЧВК Вагнера».

Отлично зарекомендовавшие себя в Сирии и странах Африки, россияне теперь займутся обучением малийской армии и полиции.

Власти Франции отреагировали на эти новости истерикой, заявив о скором выводе своих войск из Мали. Однако о завершении французской миссии «Бархан» было объявлено еще летом. Вместо того, чтобы бороться с боевиками, французы предавались расхищению природных богатств страны.

Прибывшие «вагнеровцы» уже начали проводить операции в Мали, так что Франции пора ускорить процесс вывода своих военных из страны. Именно на это намекает музыка, которую включили для Флоранс Парли.

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