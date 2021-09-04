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В информагентстве EADaily отметили, что, начиная с 1 сентября, компания «Газпром» перестала использовать «Турецкий поток» для транспортировки газа в Венгрию через Румынию.

Журналисты отмечают, что экспорт «голубого» топлива в зоне выхода «Чанадпалота», расположенной на приграничной территории, упал до 0 кубометров. В прошлом месяце данный показатель составлял примерно 4 миллиона 600 тысяч кубометров в день. На приостановку поставок также указывает аукцион, проводимый летом оператором «Булгартрансгаз» из Болгарии.

Отмечается, что примерно через несколько недель состоится запуск нового основного трубопровода, который пройдет через территорию Сербии. Журналисты также сообщают о новом соглашении между венгерскими властями и «Газпромом», в котором указано, что они планируют приобрести 4 миллиарда 500 миллионов кубометров газа за год. Большая его часть пройдет через сербский газопровод.

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