В СМИ рассказали, какие секретные задачи может выполнять незаметная дизель-электрическая субмарина U35, произведенная в Германии и отправленная в Средиземное море в свой первый дальний поход.

В Минобороны ФРГ отметили, что данная подлодка должна будет следить за надводным пространством центральной области Средиземноморья, выявляя корабли, которые доставляют в Ливию вооружение, несмотря на введенное ООН эмбарго. Однако эксперты напоминают, что данную задачу вполне могут осуществлять противолодочные самолеты и разведывательные беспилотники, оснащенные мощными радарными установками, способными обнаруживать транспортники на расстоянии до 200 километров.

По этой причине специалисты считают, что основная задача U35 заключается в мониторинге подводного пространства Средиземного моря для нахождения российских малошумных субмарин «Варшавянка». Специально для этого немцы значительно снизили ее акустическую сигнатуру, что затрудняет вскрытие ее местоположения. Кроме того, она изготовлена из маломагнитного металла, поэтому ее сложно запеленговать с помощью магнитометров. Эта подлодка может также находиться в режиме «охоты» до 20 дней. Поэтому российскому командованию не следует недооценивать ее возможности.