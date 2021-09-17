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Дональд Трамп, американский экс-лидер, в рамках недавнего телеэфира отметил, что США пропадут с карты мира уже в течение следующих трех лет.

Согласно его словам, после того как Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов, страна начала очень быстрыми темпами катиться под откос. Он добавил, что, когда американцы снова отправятся на следующие выборы, которые должны состояться в 2024 году, то у них попросту не останется государства. Как только Трамп произнес данную речь, телеведущий решил закончить интервью.

В СМИ напоминают, что Трамп постоянно жестко критикует действующую американскую администрацию, включая Байдена. К примеру, ранее он заявил, что американский лидер капитулировал перед террористами в Афганистане, в спешке выведя из этой ближневосточной страны все американские войска.

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