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В издании «Коммерсантъ» отметили, что госкомпания «Автодор» принялась взыскивать долги с автомобилистов, пользовавшихся платными дорогами на ЦКАД, через суд.

Отмечается, что судебные взыскания применяются по отношению к водителям, задолженность которых превышает 3000 рублей. В настоящее время Ространснадзором было вынесено свыше 37 100 постановлений по соответствующему нарушению. Всего не выплачено более 70 000 000 рублей. Некоторые автолюбители должны государству не менее 100 000 рублей за пользование платными дорогами.

В СМИ напоминают, что ЦКАД представляет собой скоростную автотрассу, расположенную в Московской области и рассчитанную на скорость до 140 километров в час. Это единственная платная дорога в РФ, в которой отсутствуют шлагбаумы.

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