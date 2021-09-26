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Александр Мясников, ведущий и медик, сообщил о том, что развитие многих заболеваний, включая коронавирус, зависит от группы крови больного.

Согласно его словам, чаще всего от коронавирусной инфекции в тяжелой форме страдают люди, имеющие 2-ю группу. Хорошую защиту от данной болезни имеют пациенты с 1-й группой. Благодаря большому количеству антигенов, некоторые и вовсе никогда не будут болеть COVID-19. Специалист также предположил, что из-за присутствия значительного числа рецепторов, которые лучше воспринимают SARS-CoV-2. Эта категория пациентов с повышенной вероятностью может подхватить данную инфекцию.

В рамках телеэфира Мясников также заявил, что на продолжительность жизни оказывает значительное влияние генетика. Если у человека имеются родные, сумевшие дожить до 100 лет, то шансы того, что он сам доживет до такого возраста, повышаются в семнадцать раз.

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