Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На космодроме «Восточный» коррупция окончательно побеждена, поэтому «можно вздохнуть», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что схема строительства обрела «прозрачные» черты, а казнокрады, которые были пойманы за руку, арестованы.

Также Рогозин пообещал, что факты коррупции на строительстве космодрома больше точно не повторятся. Попыток нажиться на объекте исключать нельзя, однако проект в настоящий момент рассматривается буквально под микроскопом, что исключает малейшие возможности для воровства.

Все работы сейчас выполняются лишь одной компанией. Ранее их доверяли подрядчикам, которые сразу разводили вокруг себя целые колонии субподрядчиков. Уследить за всеми было нереально, что и привело к появлению множества коррупционных схем. Также строительство не контролировалось, а сейчас за ним очень внимательно наблюдают силовики и прокуратура.

Вам может понравиться

Действовать безжалостно или молча отступить: Японцы прокомментировали заявление Лаврова по Курилам

Издание Yahoo News Japan опубликовало статью, в которой процитировало слова главы российского МИД Сергея Лаврова о совместном освоении Курил. Министр заявил, что подобная ситуация невозможна, так как для этого придется

Заслуженный летчик Попов: Российская авиация сохраняет боевой потенциал за счет модернизации

Польское издание Defence 24 совсем недавно заявило, что Россия скоро рискует остаться без боеспособной авиации. По мнению автора публикации, в ее парке в основном представлены самолеты, находящиеся на службе более

Минобороны Азербайджана в очередной раз заявило о провокации Армении

Министерство обороны Азербайджана в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook заявило об обстрелах своих военных с позиций российских миротворческих сил. Они называют инцидент провокацией Армении, а также уточняют, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 4 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 сентября – ясно, до 20 °C |