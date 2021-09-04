На космодроме «Восточный» коррупция окончательно побеждена, поэтому «можно вздохнуть», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что схема строительства обрела «прозрачные» черты, а казнокрады, которые были пойманы за руку, арестованы.

Также Рогозин пообещал, что факты коррупции на строительстве космодрома больше точно не повторятся. Попыток нажиться на объекте исключать нельзя, однако проект в настоящий момент рассматривается буквально под микроскопом, что исключает малейшие возможности для воровства.

Все работы сейчас выполняются лишь одной компанией. Ранее их доверяли подрядчикам, которые сразу разводили вокруг себя целые колонии субподрядчиков. Уследить за всеми было нереально, что и привело к появлению множества коррупционных схем. Также строительство не контролировалось, а сейчас за ним очень внимательно наблюдают силовики и прокуратура.