Мы расскажем, для чего и как часто женщина необходимо посещать врача-гинеколога. Врачи рекомендуют всем женщинам раз в год проходить гинекологический осмотр. Даже если вас ничего не беспокоит, есть смысл посетить гинеколога.

Дело в том, что некоторые женские заболевания протекают бессимптомно и никак себя не проявляют. Только на профилактическом осмотре можно выявить некоторые инфекции на начальном этапе, онкологические заболевания в ранней стадии.

Первый раз записаться на прием к гинекологу рекомендуется девочкам в возрасте 14-16 лет для контроля полового созревания, выявления некоторых отклонений в развитии женских половых органов.

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Консультация гинеколога необходима в случаях нарушений менструального цикла, болезненных менструаций. Эти симптомы могут указывать на гормональные нарушения и требуют коррекции.

При начале половой жизни и смене полового партнера обратитесь в женскую консультацию. Необходимо провести обследование на наличие инфекций, подобрать методы контрацепции.

Правильно подобранные и надежные методы контрацепции позволяют женщинам планировать беременность и поддерживать гормональный баланс организма. В большом разнообразии этих средств лучше всего разобраться со специалистом. Врач подберет наиболее подходящий именно для вас способ.

Если вы планируете рождение ребенка, начните подготовку к этому важному шагу с посещения гинеколога. Вы пройдете обследование, получите необходимые рекомендации для того, чтобы беременность протекала нормально. В женских консультациях есть отдельные программы для будущих родителей, которые очень интересны и принесут вам пользу и во время беременности, и во время родов, и после рождения малыша. В некоторых из этих курсов принимают участие будущие папы.

Когда женщина выходит из детородного возраста, консультация гинеколога поможет ей избежать или смягчить симптомы климакса. Предлагаем вам посетить гинеколога до наступления менопаузы. Современная медицина предлагает много способов для поддержания гормонального баланса женщины в этом возрасте. Врач подскажет, какой из них выбрать: заместительную гормональную терапию, гомеопатию, фитотерапию.

Современный медицинский осмотр у гинеколога организован с максимальным комфортом для женщины. А самая важная мотивация для регулярного посещения врача – быть здоровой!