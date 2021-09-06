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Илья Кива, украинский парламентарий, в ходе недавнего телеэфира заявил, что действия киевских властей привели к тому, что украинцы превратились в «рабов», работающих за хлеб.

Народный избранник отметил, что Украине удавалось брать газ из РФ по низкой цене до 2014 года, что являлось основой экономической системы страны. Однако потом к власти пришли «предатели родины», к которым Кива отнес Александра Турчинова, Петра Порошенко и Арсения Яценюка. Именно они, по мнению депутата, заставили украинцев отказаться от российского топлива, чтобы стать «независимым государством» в плане энергетической безопасности.

Политик добавил, что эти шаги стали причиной почти полного уничтожения украинской экономики и бюджетного дефицита. Он заявил, что украинцы и вовсе оказались на гране выживания, из-за чего многие из них уехали в европейские страны, чтобы работать за хлеб в качестве чернорабочих.

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