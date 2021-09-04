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Европейский автопроизводитель Dacia анонсировал новый универсал под названием Jogger, являющийся развитием модели Logan MCV.

Его передняя часть похожа на кроссовер Sandero Stepway, а сзади установлены вертикальные фонари, позволяющие открывать дверь багажника вверх, а не в бок, как у «Лады Ларгус». В автомобиле имеется третий ряд кресел – его удалось установить благодаря удлинению колесной базы до 2 897 миллиметров. Объем багажника в 5-местном варианте составляет 708 литров, а в 7-местном – 565 литров (если сложить сидения).

Интерьер новинки во многом схож с Sandero. Самые дорогостоящие версии обладают 8-дюймовым сенсорным дисплеем, климат-контролем, подогревом кресел, камерой заднего обзора, парктрониками, датчиками дождя и различными электронными помощниками. Ее моторная линейка будет состоять из битопливного мотора Eco-G-100 и бензинового TCe 110. Продажи авто начнутся в феврале следующего года.

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