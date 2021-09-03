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В рамках крупнейшего в истории Чехии оборонного заказа на поставку 210 боевых машин пехоты для чешской армии заявки на участие в соответствующем тендере подали три ведущих европейских производителя бронетехники. Их машины чешские военные ранее уже тестировали – весной, на своем полигоне в Либаве. Об этом сообщает Defense News.

«Все три производителя как потенциальные поставщики представили свои заявки в Министерство обороны к крайнему сроку 1 сентября. Полнота предложений и их содержание теперь будет детально оценена комиссией, состоящей из представителей Министерства обороны и чешской армии», – говорится в заявлении оборонного ведомства Чехии.

Согласно заявлению, подтвержденными участниками торгов стали корпорация BAE Systems с машиной CV90 британско-шведской разработки, компания General Dynamics European Land Systems (испанское подразделение корпорации General Dynamics) с машиной Ascod и немецкая компания Rheinmetall Landsysteme с машиной Lynx.

В рамках того, что может стать крупнейшим оборонным контрактом в истории Чешской Республики, Прага намерена потратить около 52 миллиардов чешских крон (2,4 миллиарда долларов США) на новые боевые машины пехоты, которые заменят устаревшие бронемашины БМП-2, выпускавшиеся в стране по лицензии СССР еще в 1980-х годах.

В качестве одного из требований тендера потенциальные поставщики должны обеспечить участие чешской оборонной промышленности как минимум в 40% контракта по БМП. Это условие стимулировало партнерство между BAE Systems и чешской государственной оборонной компанией VOP CZ, в то время как GDELS и Rheinmetall наладили сотрудничество, в частности, с местным частным оборонным бизнесом из так называемой «Чехословацкой группы».

Информационный центр НАТО в Праге на своем портале Natoaktual.cz пояснил, что заявки на участие в тендере – «это обширные документы с тысячами страниц, поэтому оценка займет несколько недель». Проект по замене БМП был задержан из-за пандемии коронавируса и переноса испытаний. Окончательное решение о приобретении новой бронетехники будет приниматься правительством Чехии после выборов, намеченных на октябрь текущего года.

Новой техникой будут в основном перевооружены три батальона 7-й механизированной бригады, дислоцирующейся в Границе (Hranice). Чтобы Чехия выполнила свое обещание союзникам по НАТО и подготовила к 2026 году тяжелую бронетанковую бригаду, производитель новых БМП будет преимущественно поставлять машины в боевом, командном и аварийно-спасательном вариантах.

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