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Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что в 2023 году на рынке появится недорогой хэтчбэк Model 2 с электрическим двигателем. Он также отметил, что название пока является условным. И добавил, что новая модель позволит продемонстрировать все возможности системы беспилотного вождения Full Self-Driving.

Минимальная стоимость этого автомобиля составит 25 тысяч долларов. Маск заявляет при этом, что Model 2 будет полностью беспилотной машиной, которая сможет передвигаться в автономном режиме даже без человека за рулем.

Маск заявил также, что продаваться авто будет только на территории Китая. Сейчас над его созданием работает научно-исследовательский центр Tesla в Шанхае, который еще в январе планировал выпустить электромобиль под известным американским брендом.

Напомним, что в настоящий момент самым недорогим электрокаром Tesla является Model 3, которая продается за 40 тысяч долларов.

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