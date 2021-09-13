Королевские ВВС Великобритании (RAF) решили вывести из эксплуатации все истребители Eurofighter Typhoon варианта Tranche 1 к 2025 году, о чем было заявлено еще в марте. Но до сих пор было малоизвестно, сколько ресурса летных часов будет у самолетов к моменту их «выхода на пенсию», и вот выяснилось, что более половины.

Как сообщает военный портал Jane’s, британские ВВС в большом масштабе очищают свой «устаревший» авиапарк. В дополнение к замене всего флота транспортных самолетов C-130 Hercules, «летающих радаров» E-3D Sentry, 35 учебно-тренировочных самолетов Hawk T-1 и старых версий вертолетов Chinook, меры жесткой экономии также распространились на истребительные эскадрильи. В настоящее время существует 30 истребителей Eurofighter Typhoon в версии Tranche 1, из которых 20 по-прежнему могут летать, а 10 находятся в резерве. Первоначально RAF хотели использовать 24 из этих «Тайфунов» до 2040 года, но теперь все 30 самолетов должны быть выведены из эксплуатации к 2025 году.

7 сентября Джеймс Хеппи, парламентский государственный секретарь по вопросам обороны, сообщил в ходе сессии вопросов и ответов в британской палате общин, что у Eurofighter будет в среднем оставаться почти 60 процентов от их ресурса в 6000 летных часов, когда они уйдут на списание. «Прогнозируемое среднее время полета для всех самолетов, когда они выйдут из эксплуатации, составит 2 544,8 летных часа», – сказал Хеппи.

Поскольку эти 30 самолетов были поставлены в строй не одновременно, некоторые «Тайфуны» Транша 1, по всей видимости, будут лишь минимально изношены к моменту «вывода на пенсию». Тем не менее, для RAF отказ от самолетов, причем в рамках «программы экономии средств», неудивителен.

«Причина, по которой мы отозвали 30 Eurofighter Транша 1, заключается в том, что эти самолеты имеют первые версии компьютеров и авионики», – отмечал главный маршал авиации Королевских ВВС сэр Майк Вигстон в конце марта. Тогда же он подчеркнул: «Наши самые современные «Тайфуны» не идут ни в какое сравнение с тем, на что можно рассчитывать в задачах с Траншем 1». Поэтому в ВВС Великобритании более старые «Тайфуны» уже долгое время используются в основном в качестве «вражеских субъектов» в учебных миссиях.