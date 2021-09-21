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Илон Маск, руководитель компании SpaceX, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что спутниковый интернет Starlink выйдет из этапа бета-теста уже в октябре текущего года.

Один из пользователей социальной сети решил спросить у американского миллиардера, когда именно следует ждать публичного запуска спутникового сервиса. Вскоре Маск отметил ему, что уже в грядущем месяце. По-видимому, именно тогда завершится тестирование новой системы, позволяющей подсоединиться к Интернету через космические аппараты.

Отмечается, что на данный момент «Старлинком» могут пользоваться жители некоторых европейских стран, США, Канады, Чили, Новой Зеландии и Австралии. В скором времени доступ к данному сервису получат пользователи, проживающие на территории Японии и Мексики. Сам Маск заявляет, что в будущем подключиться к этой спутниковой системе можно будет из любой точки мира.

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