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Специалисты профильного издания Autonews, воспользовавшись данными страховых организаций, опубликовали список авто, которые чаще всего угонялись в России в текущем году.

Отмечается, что первые места в списке занимают автомобили японских и южнокорейских марок, а именно: Kia, Hyundai, Toyota и Mitsubishi. Однако эксперты подчеркивают, что эти данные могут не совпадать со статистикой МВД, так как страховые компании размещают информацию об авто, на которые оформлены полисы КАСКО. Речь обычно идет о транспорте высокого класса или приобретенном в кредит.

Что касается конкретных моделей, то здесь тоже преобладают японские и южнокорейские машины. В первой «десятке» присутствуют: седан Hyundai Solaris, а также кроссоверы Tucson, Creta, и Santa Fe. В список попали Kia Rio и Sportage, а также Toyota RAV4 и Camry. Довольно часто угоняют внедорожники Mitsubishi Outlander и Lexus LX. Большинство авто были угнаны с дворов домов.

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