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На новостном портале «Авиа.про» отметили, что натовская боевая авиация взяла почти в круглосуточную разведывательную осаду Калининградскую область.

Отмечается, что ряд стран-участниц Североатлантического альянса продолжают проводить военные маневры рядом с российскими границами, а Соединенные Штаты направили к ним дополнительные разведывательные самолеты. Полеты осуществляются практически каждый день. РФ при этом игнорирует подобные маневры, не желая идти на провокации.

Эксперты отмечают, что США и их союзники используют не только обычные воздушные суда, но и беспилотники. Указывается, что ни один из летательных аппаратов не нарушил воздушное пространство России. В скором времени российские военные могут воспользоваться системами РЭБ. После этого полеты иностранных разведчиков должны прекратиться.

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