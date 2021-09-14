На новостном портале «Авиа.про» отметили, что натовская боевая авиация взяла почти в круглосуточную разведывательную осаду Калининградскую область.

Отмечается, что ряд стран-участниц Североатлантического альянса продолжают проводить военные маневры рядом с российскими границами, а Соединенные Штаты направили к ним дополнительные разведывательные самолеты. Полеты осуществляются практически каждый день. РФ при этом игнорирует подобные маневры, не желая идти на провокации.

Эксперты отмечают, что США и их союзники используют не только обычные воздушные суда, но и беспилотники. Указывается, что ни один из летательных аппаратов не нарушил воздушное пространство России. В скором времени российские военные могут воспользоваться системами РЭБ. После этого полеты иностранных разведчиков должны прекратиться.