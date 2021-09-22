Тегеран собирается задействовать ракетные комплексы FAJR-5 для удара по столице Азербайджана, пишет портал Avia.Pro. По сообщению издания, он разместил эти ракеты непосредственно на границе и взял Баку под прицел.

Авторы отмечают, что Азербайджан, видимо не осознавая последствий своих действий, продолжает делать оскорбительные заявления в адрес Ирана. Сперва были фото непристойного содержания с изображением убитого американцами Касема Сулеймани, а затем Баку «прошелся катком» по действующей власти соседней страны.

Реактивные комплексы залпового огня FAJR-5 обладают увеличенной дальностью действия и способны достать до азербайджанской столицы, сообщает портал. Кроме того, отмечается, что в последние дни Тегеран активно стягивал к границе и другую технику. Это объяснялось учениями, но сейчас в воздухе действительно запахло войной.

«Прямые оскорбления в адрес Тегерана совершенно недопустимы, а учитывая, что в Баку ещё и грозят разгромить иранские силы, это и вовсе может привести к тому, что Иран первым нанесёт удар по Азербайджану, за считанные минуты уничтожив большую часть военных объектов страны и сам Баку», – пишут военные эксперты о сложившейся ситуации.

Также они заявляют, что в распоряжении Азербайджана нет достаточного количества средств ПВО для отражения ракетной атаки Тегерана.