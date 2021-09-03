Аварийные памятники губят туристический потенциал Петербурга

По мнению россиян Петербург – город, наиболее привлекательный для туристов.

Санкт-Петербург традиционно оказался городом, наиболее интересным для путешественников. По итогам опроса, проведенного онлайн-сервисом OneTwoTrip, числом набранных баллов он обогнал Москву, Сочи и Анапу. При этом исторические достопримечательности, которые и привлекают туристов, находятся в упадке, считают гости города.

Россияне оценили туристическую привлекательность города на Неве на 9,4 балла. На втором месте оказалась российская столица (9,1 балла), на третьем – Казань (9 баллов). Кроме того, в число любимых мест для путешествий попали Сочи, Геленджик, Ялта, Краснодар, Севастополь и Анапа. Также туристов привлекают природные красоты Северного Кавказа, Карелии, Байкала, Крыма и Алтая.

Санкт-Петербург наряду с Севастополем и Анапой также оказался самым популярным направлением для летнего отдыха. По сведениям онлайн-сервиса Tvil.ru, именно в этих городах российские туристы чаще всего арендовали квартиры для отпуска летом 2021 года. Многие россияне намерены там же провести осень: по данным OneTwoTrip больше всего путешествий самолетом в сентябре-октябре будет совершено в направлениях: Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В целом, по подсчетам туроператоров, продажи путевок в город на Неве вернулись к доковидным показателям.

Ранее эксперты разработали индекс туристической привлекательности регионов. По мнению аналитиков, он складывается из таких критериев, как традиции, самобытная культура, кулинария, природа, туристическая инфраструктура, а также материальное наследие – это различные архитектурные памятники, скульптуры и прочее. В данное исследование северный мегаполис не вошел. Однако в этом плане Петербург, исторический центр которого признан частью наследия ЮНЕСКО, безусловно привлекает туристов своими достопримечательностями. Самыми посещаемыми по-прежнему остаются Эрмитаж и Петергоф. Но историей пропитаны даже сами улицы города, отмечают путешественники.

Однако именно с объектами в исторической части города зачастую выходят неприятные казусы. Одним из наиболее значимых событий для петербургского туризма в этом году стал футбольный чемпионат ЕВРО-2020. Туроператоры признают, что европейцы все еще относят Россию к эпидемиологической зоне риска, а потому приток туристов из Европы до сих пор низок. Мероприятие международного масштаба помогло исправить ситуацию, однако некоторые иностранные болельщики были удивлены увиденным. Так, одна из фан-зон расположилась прямо у стен Конюшенного ведомства, памятника федерального значения, на данный момент – аварийного.

Архитектурный комплекс, где в былые века размещались Императорские конюшни, до сих пор скрыт баннерами чемпионата. Снимать их не торопятся – слишком неприглядно для центра города то, что за ними. Отремонтировать постройку пока тоже не могут, несмотря на наличие нескольких потенциальных инвесторов с перспективными проектами. Возможность реконструкции объекта культурного наследия под современные нужны обсуждается уже более 10 лет, но пока даже не выполнены работы по исследованию грунта и фундамента.

Разрушающихся зданий, прежде бывших доходными домами и жильем знати, в городском центре достаточно. В некоторых еще живут, часть домов признаны аварийными и расселены. Так, с 2010 года закрыт зеленой сеткой дом 61 по улице Садовой, где когда-то проживал и писал свои произведения Михаил Юрьевич Лермонтов. Памятник регионального значения не только не собираются ремонтировать, ему даже не могут обеспечить охрану: пустующее аварийное здание какое-то время занимали мигранты. Более того, исторический центр становится все более опасным: со старинных зданий прямо на прохожих валятся балконы и фрагменты лепнины.

Специалисты Комитета по развитию туризма сообщают, что с начала года Петербург посетили более 2,6 млн гостей. При этом ближе к осени турпоток только возрос, и к концу года может достигнуть 7 млн человек. Чтобы горожанам не было стыдно за то, что видят приезжие, и чтобы город сохранил тот вид, который так привлекает туристов, необходимо оберегать исторические здания. При этом реконструкция таковых сложнее, дороже, и рискованнее, чем снос и новое строительство, признают девелоперы. Для многих памятников архитектуры единственным спасением может стать опытный инвестор.