Немецкий автопроизводитель Audi анонсировал премиальный электрокар Grandsphere, который должен будет выйти в 2025 году и стать основным конкурентом топовых моделей Tesla.

Эта новинка является первым авто, созданным особой инженерной командой, сформированной около года назад. В электромобиле появится автопилот, после активации которого рулевое колесо и педали будут убираться, что увеличит пространство в салоне. В длину он достигает 5,35 метра. В его передней части установлена фальшивая решетка радиатора с необычным узором. Дверных ручек на машине нет, так как она способна автоматически распознавать владельца и открывать ему двери.

На Grandsphere установлены сразу два электрических мотора, общая мощность которых составляет 721 «лошадку». До первой «сотни» электромобиль может разогнаться всего за 4 секунды. Без подзарядки он может проехать около 750 километров. Официальная премьера прототипа пройдет в Мюнхенском мотор-шоу 6 сентября.