Портал Atlantic Council (аналитического центра НАТО) сообщил, что Россия активно расширяет свое военное присутствие в Беларуси. По мнению издания, наблюдается фактически постоянное присутствие российских войск на белорусской территории, в основном под видом учений и «ротации». Перевод публикации Atlantic Council представлен изданием discover24.ru.

На этой неделе Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 67-летием. В телеграмме и телефонном звонке 30 августа он подчеркнул, что белорусский лидер «всегда может рассчитывать на поддержку России». Но такая поддержка, конечно, всегда связана с определенными условиями. В этом случае ее цена, похоже, превращает Беларусь в эффективное расширение Западного военного округа России.

За несколько дней до того, как Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, Минобороны Беларуси объявило, что российские зенитно-ракетные части прибыли в западный город Гродно, недалеко от границы с Польшей и Литвой, чтобы создать совместный центр военной подготовки. Его цель – обучение белорусов для последующей эксплуатации ими истребителей Су-30СМ и зенитно-ракетных комплексов российского производства. Минобороны Беларуси также сообщило, что 3 сентября в Беларусь прибывает первая партия истребителей Су-30СМ.

Совместный учебный центр в Гродно, который фактически является военной базой, является одним из трех объектов, которые министры обороны России и Беларуси договорились создать в ходе переговоров в Москве в марте 2021 года. Два других объекта будут расположены на территории России, в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Прибытие российских войск ПВО в Гродно происходит по мере того, как интеграция российских и белорусских вооруженных сил ускоряется в преддверии военных учений «Запад-2021», на которых 12 800 военнослужащих, в том числе 2500 из России, будут тренироваться в Беларуси в течение недели, начиная с 10 сентября.

Россия быстро расширяет свое военное присутствие в Беларуси. В интервью изданию «Белорусский партизан» военный аналитик Егор Лебедок сказал, что создание учебного центра в Гродно было связано не столько с реальной необходимостью в нем, сколько с частью широкой политики, направленной на «расширение российского военного присутствия в Беларуси». Лебедок добавил, что «неясно», будут ли руководить объектом российские или белорусские офицеры, и кто будет отвечать за отдачу приказов о ведении боевых действий.

Россия и Беларусь провели в этом году рекордное количество совместных учений в преддверии маневров «Запад-2021». Постоянная ротация российских войск означает, что в настоящее время де-факто сложилось их постоянное присутствие в Беларуси. Более того, Лукашенко, похоже, также готов отказаться от своего давнего возражения против размещения на территории Беларуси российской авиабазы.

По мере того как Россия расширяет свое военное присутствие в Беларуси, политическая интеграция двух стран также набирает обороты. Лукашенко должен отправиться в Москву 9 сентября, накануне учений «Запад», на его пятую встречу с Путиным в этом году. Ожидается, что лидеры двух стран подпишут пакет так называемых «дорожных карт», способствующих более глубокой политической и экономической интеграции между Россией и Беларусью.