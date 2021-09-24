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Группа археологов смогла найти драгоценности, изготовленные в древнеримскую эпоху, в районе Херсонеса, расположенного на Крымском полуострове.

В размещенном сообщении указывается, что раскопки проводились на территории нового археологического парка специалистами Эрмитажа и ИИМК РАН. Они смогли найти ювелирные изделия при осмотре местного некрополя, в двух погребениях, которые, согласно предварительным сведениям, были сделаны в I-III веках нашей эры.

Одну из гробниц уже успели разграбить мародеры, однако небольшая часть драгоценностей осталась нетронутой. Исследователи смогли также обнаружить различные артефакты в захоронениях. Эксперты отмечают, что украшения изготовлены из металла желтого оттенка. Скорее всего, речь идет о золоте. Все они являются крайне важной находкой, так как благодаря ним можно будет определить технологии создания данных вещей.

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