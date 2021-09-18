Алексей Арестович, советник начальника офиса украинского лидера, заявил о необходимости изменения названия страны, предложив переименовать ее в «Объединенные земли Украины».

Согласно его заявлению, украинское государство в основном состоит из множества разнообразных обособленных районов, которые имеют свою культуру, историю, язык и субэтносы. Поэтому, по мнению советника, властям, следует изменить областное деление Украины, разделив ее на отдельные земли.

Чиновник считает, что в территориальном плане Украина во многом похожа на ФРГ или Австрию, где тоже используют понятие «земли». Он уверен, что Киеву следует поступать также. Арестович добавил, что его вариант названия не является окончательным, указав на существование большого простора для выбора.