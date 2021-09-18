читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Арестович, советник начальника офиса украинского лидера, заявил о необходимости изменения названия страны, предложив переименовать ее в «Объединенные земли Украины».

Согласно его заявлению, украинское государство в основном состоит из множества разнообразных обособленных районов, которые имеют свою культуру, историю, язык и субэтносы. Поэтому, по мнению советника, властям, следует изменить областное деление Украины, разделив ее на отдельные земли.

Чиновник считает, что в территориальном плане Украина во многом похожа на ФРГ или Австрию, где тоже используют понятие «земли». Он уверен, что Киеву следует поступать также. Арестович добавил, что его вариант названия не является окончательным, указав на существование большого простора для выбора.

Вам может понравиться

Операция «Черная вдова» приведет к смерти российских подлодок «Варшавянка» и бюджета США

Александр Ситников, эксперт по военным вопросам, считает, что операция американских ВМС под названием «Черная вдова» по поиску российских подлодок «Варшавянка» приведет к смерти бюджета США. На данный момент времени в

В России объявили о выплатах в 40 тысяч рублей для некоторых категорий пенсионеров

В России сообщили о новых выплатах для пенсионеров, которая составляет 40 тысяч рублей. Информация была опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Однако, как указывается, выплата носит региональный характер –
  • Анна
  • 18.09.2021
  • читать 1 минуту

В США придумали, как преодолеть оборону России и Китая

В США рассказали о слабых местах в российской и китайской обороне. Об этом сообщает издание «РИА Новости». Как сообщается, с 12 октября по 10 ноября в США состоятся учения в
  • Анна
  • 17.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 18 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 сентября – ясно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 сентября – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 18 сентября – небольшая облачность, до 23 °C |