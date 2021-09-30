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Компания Apple решила «поиграть в демократию» и добавила в App Store новую функцию, позволяющую пользователям оценивать фирменные приложения. Скорее всего, она пыталась добиться от владельцев «яблочных девайсов» обратной связи, но сильно об этом пожалела.

Вполне вероятно, что далеко не все пользователи еще знают о новой возможности, так как количество оценок фирменных приложений пока небольшое. Но уже сейчас видно, что к этим программам владельцы гаджетов относятся не так хорошо, как казалось разработчику.

Например, фирменные карты от Apple пока застряли на отметке 2,3 звезды из пяти возможных. Еще хуже обстоят дела у приложения «Подкасты», средняя оценка которого равна всего двум звездам.

Вполне вероятно, что компания Apple обратит внимание, что особенности ее фирменных программ совсем не радуют пользователей и возьмется что-то улучшать. Либо же она пойдет по более простому пути и удалит новую функцию, чтобы не разочаровываться из-за низких оценок.

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