В настоящий момент для защиты от нападения с воздуха Россия использует семь загоризонтных радиолокационных станций «Воронеж». Они подвергаются глубокой модернизации до версии «Яхрома», которая превзойдет всех своих предшественниц, рассказал военный эксперт Владимир Тучков.

Он отметил, что первая модернизированная станция «Яхрома» возводится на Крымском полуострове. Она будет оснащена уникальной функцией под названием «Цифровой двойник», которая позволит своевременно обнаруживать малейшие сбои в работе и сразу же в автоматическом режиме связываться с командой специалистов для их устранения.

Кроме того, «Яхрома» в сравнении с РЛС «Воронеж» сможет отслеживать больше целей одновременно. Тучков сообщает, что разработчики намерены наделить станцию искусственным интеллектом, но основной эффект от такого нововведения будет виден уже в дальнейших модификациях.