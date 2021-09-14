Сергей Пикин, руководитель ФЭР, отметил, что на европейском рынке стоимость одной тысячи кубометров газа может достигнуть отметки в 800 долларов и выше.

Согласно его словам, причиной роста цен является приближение зимнего периода и отсутствие заполненных хранилищ. При этом стоимость «голубого» топлива на азиатских рынках тоже находится на высоком уровне, поэтому сжиженный газ направляется в Азию, а не в европейские страны. Поэтому эксперт уверен, что в ближайшем будущем цена за одну тысячу кубометров превысит психологическую отметку.

В СМИ напоминают, что на европейской бирже газ недавно вновь побил рекорд – его цена превысила 730 долларов. По мнению Сергея Макогона, руководителя Оператора украинской ГТС, РФ намеренно создает дефицит в Европе, желая как можно скорее получить разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2».