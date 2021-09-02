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Группа исследователей из Соединенных Штатов определила, что привлекательность человеческого голоса во многом зависит от четкости артикуляции слов.

Им удалось получить данные результаты в рамках эксперимента, в котором приняли участие 42 добровольца. Они попросили испытуемых исполнить разнообразные упражнения для голоса. Потом специалисты дали прослушать эти аудиофайлы другим людям, попросив их дать оценку привлекательности услышанным голосам.

В итоге эксперты выяснили, что основным параметром, влияющим на привлекательность, является показатель артикуляционного пространства гласных. Речь идет о характеристике, от которой зависит определение собеседником каждого гласного, произносимого говорящим. Мужчины считают более привлекательным женский голос с повышенным пространством гласных, а женщины, напротив, в большинстве случаях считают более сексуальным менее разборчивую мужскую речь.

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