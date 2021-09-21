Специалисты «Алмаз-Антея» работают над гибридной машиной E-NEVA для гражданского сектора, которая будет оснащена электродвигателем и газовой установкой.

В информационном агентстве РБК отмечают, что предприятие собирается создать сразу 2 версии автомобиля. Первая будет представлять собой газовое авто с электропередачей, а вторая получит возможность подзарядки аккумуляторных батарей. При этом первый вариант сможет проехать на одной заправке свыше 1 000 километров, а второй – около 810 километров. До первой «сотни» они смогут разгоняться за 8,5 секунды.

Позднее Александр Ведров, представитель «Алмаз-Антея», подтвердил информацию о создании подобной машины. Он заявил, что гибрид способен преодолеть свыше 500 километров, не став раскрывать другие технические характеристики новинки.