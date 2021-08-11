читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Между украинскими властями и народом будет налажено «информационное взаимодействие», которое позволит донести до каждого ценность Украины в составе НАТО и ЕС. Также Киев намерен проводить реформы, чтобы вступить в Европейский союз.

Эти действия прописаны в Стратегии коммуникаций по вопросам евроинтеграции Украины, которую в среду подписал президент Владимир Зеленский.

Сообщается, что документ включает в себя 4 этапа, однако наиболее важным является информирование целевых аудиторий о курсе государства на евроинтеграцию.

Напомним, что в июле Зеленский подписал новую стратегию действий Украины во внешней политике, которая подразумевает разработку и внедрение мер, направленных на вступление в ЕС и Североатлантический альянс. Также она определяет, что Киев намерен оказывать «противодействие агрессивной политике Москвы».

Вам может понравиться

В США рассказали о борьбе Китая с “аналогом НАТО” в Индо-Тихоокеанском регионе

Китай долго насмехался над желанием США создать аналог Североатлантического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако сейчас ему совсем не до смеха, сообщает американское издание Foreign Affairs. Авторы публикации указывают, что Индия,

NHK (Япония): Россия умело поддерживает баланс в отношениях с Индией и Китаем

Россия умело поддерживает баланс в своих отношениях между Китаем и Индией, сообщает японская телерадиокомпания NHK. На публикацию издания обратили внимание на портале “Иносми”. Автор статьи обращает внимание на то, что

Lockheed Martin подсчитала общий налет часов истребителями F-35

Истребители F-35 в общей сложности налетали более 400 тысяч часов, сообщают представители компании-производителя этого самолета пятого поколения Lockheed Martin. Они уточняют, что в расчет брались все существующие версии воздушной машины.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 11 августа – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 11 августа – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 11 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 11 августа – пасмурно, до 29 °C |