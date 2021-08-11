Между украинскими властями и народом будет налажено «информационное взаимодействие», которое позволит донести до каждого ценность Украины в составе НАТО и ЕС. Также Киев намерен проводить реформы, чтобы вступить в Европейский союз.

Эти действия прописаны в Стратегии коммуникаций по вопросам евроинтеграции Украины, которую в среду подписал президент Владимир Зеленский.

Сообщается, что документ включает в себя 4 этапа, однако наиболее важным является информирование целевых аудиторий о курсе государства на евроинтеграцию.

Напомним, что в июле Зеленский подписал новую стратегию действий Украины во внешней политике, которая подразумевает разработку и внедрение мер, направленных на вступление в ЕС и Североатлантический альянс. Также она определяет, что Киев намерен оказывать «противодействие агрессивной политике Москвы».