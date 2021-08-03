Специалисты Мичиганского университета высказали предположение о причинах появления кислорода в атмосфере Земли.

Как отмечается, миллионы лет назад планета имела весьма высокую скорость вращения и продолжительность дня была всего лишь несколько часов. Однако воздействие Луны привело к замедлению вращения Земли. Учёные установили, что за столетие в земных сутках прибавляется 1,8 миллисекунды.

Это сказалось и на жизненном цикле цианобактерий. Эти микроорганизмы, по словам учёных, во время своего метаболизма выделяют кислород. Так, вырабатывать кислород они начинают спустя несколько часов после рассвета.

В итоге, если световой день короток, то бактерии попросту не успевают начать вырабатывать кислород. Таким образом, замедление вращения планеты повлияло на появление кислорода.

Недавно мы сообщали о том, что на Земле было найдено место, где полностью отсутствует жизнь. Кроме того, в этом месте нет даже микроорганизмов.