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Никита Хамитов, представитель ZALA Aero, отметил, что в компании приступили к созданию первого в РФ морского дрона-камикадзе.

Согласно его словам, еще до получения требований к технике от заказчика специалисты предприятия принялись за создание «морской» версии КУБ-БЛА, которые можно размещать на десантных катерах и специальных судах, что намного расширит их боевой потенциал. Указывается, что беспилотник сможет перемещаться со скоростью до 130 километров в час. После обнаружения цели он способен ударить по ней из верхней полусферы.

Отмечается, что российские БПЛА в скором будущем получат совершенно новую корректируемую ракету под названием С-8Л. Стало также известно о разработке российскими специалистами вертолетной беспилотной машины, которая сможет нести сразу 3 вышеуказанных снаряда.

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