Мария Захарова, представитель внешнеполитического ведомства России, при оценке «Крымской платформы» порекомендовала Владимиру Зеленскому, украинскому лидеру, перестать позориться, проводя мероприятия, названные в честь чужих городов.

Согласно ее словам, киевским властям следует прекратить называть проводимые на своей территории форумы и встречи наименованиями чужих населенных пунктов. В качестве примера она указала Ялтинскую конференцию. Дипломат отметила, что если так продолжится и дальше, то в будущем могут появиться такие мероприятия как «Севастопольская обсерватория по правам человека».

Она порекомендовала украинским властям развивать мероприятия в своих городах, называя их соответственно. В СМИ напоминают, что ранее в Киеве состоялся саммит по координации усилий других стран на то, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Указывается, что в данном форуме приняли участие представители свыше 40 государств.