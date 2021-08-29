Ситуация, когда один из родителей выплачивает алименты на ребенка, является достаточно распространенной. При этом осуществлять выплаты можно как на добровольных началах, так и в принудительном порядке – по решению суда.

Далеко не всегда деньги на содержание ребенка приходится требовать через суд. Многие родители готовы брать на себя обязательства по материальному обеспечению детей в необходимом объеме. Так стоит ли это оформлять документально? Возможно, достаточно того, что плательщик будет ежемесячно переводить оговоренную сумму на карту или передавать наличными? Нет, даже при наличии обоюдной договоренности по всем вопросам выплаты должны быть правильно оформлены, причем только в письменном виде. Более того, документ потребуется заверить у нотариуса. Называется такой документ, предусмотренный законом, соглашением об уплате алиментов.

В нем должна содержаться информация как о самом плательщике, так и о размере, а также периоде выплаты алиментов. Кроме того, нужно прописать, каким образом будут перечисляться средства. Следует подчеркнуть, что алименты вовсе не обязательно должны выплачиваться ежемесячно. Средства могут быть предоставлены и разовым платежом, и даже долей в объекте недвижимости. Более того, возможны комбинации различных вариантов. Дополнительно можно оговорить индексацию. Необходимо понимать, что в любом случае размер алиментов, которые выплачиваются на основании соглашения, не может быть ниже той суммы, которая была бы определена по решению суда.

Еще один важный момент. Соглашение со временем можно пересмотреть. Это вполне нормально, ведь условия жизни постоянно меняются. Плательщик может потерять работу, или, напротив, размер доходов способен значительно увеличиться. В обоих случаях стороны имеют возможность достичь новых договоренностей и зафиксировать их в новом соглашении.

Соглашение направлено на соблюдение интересов обеих сторон:

плательщик всегда может подтвердить, что исполняет обязательства по обеспечению ребенка. При этом рекомендуется сохранять финансовую документацию: чеки, расписки, квитанции;

получатель обладает документом, имеющим силу исполнительного листа. Если по какой-то причине плательщик отказывается от своих обязательств, с соглашением можно пойти к судебным приставам, чтобы взыскать долг.

Если стороны не пришли к обоюдному согласию относительно выплаты средств на содержание ребенка, следует обратиться в суд с исковым заявлением. И здесь тоже имеется масса нюансов, которые крайне желательно предварительно прояснить. В частности, полезной может оказаться информация о размере и порядке взыскания алиментов, а также примеры расчета суммы, которая положена ребенку (в зависимости от того, сколько детей нуждается в выплатах, и от уровня дохода плательщика), которую предоставляет юридическая консультация «Российской газеты».