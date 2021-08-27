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Группа японских исследователей напечатала на 3D-принтере говядину вагю, являющуюся наиболее дорогостоящей на планете, применив для этого коровьи стволовые клетки.

Речь идет о так называемой мраморной говядине, содержащей в себе значительный объем внутримышечного жира, придаваемого мясу неповторимый вкус. Специалисты смогли воспроизвести его текстуру, использовав ее в виде готового макета. В результате ими был создан новый способ трехмерной печати, при помощи которого теперь можно будет создавать комплексные структуры, обладающие определенными параметрами.

В рамках проведенного опыта биологи воспользовались двумя видами мультипотентных коровьих стволовых клеток: из мышечной и жировой тканей. Применив биопечать на основе геля, состоящего из коллагеновых сухожилий, удалось воспроизвести более семидесяти волокон, которые потом были преобразованы в специальный объект. Ученые считают, что данная технология в будущем позволит покупателям заказывать мясо прямо под себя.

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