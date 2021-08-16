Влиятельная американская газета Washington Post отмечает, что стремительное продвижение талибов к власти в Афганистане возродило сомнения в достоверности внешнеполитических обещаний поддержки безопасности от США, вызвав резкую критику даже в стане ближайших союзников. Это особенно невыгодно смотрится на фоне твердой поддержки Россией своих союзников в Сирии. Представляем перевод основных положений статьи, опубликованной Washington Post.

По мере того как боевики Талибана (запрещенной в РФ террористической организации) входят в Кабул, а Соединенные Штаты пытаются срочно эвакуировать своих граждан, растут опасения, что разворачивающийся хаос может создать убежище для террористов, вызвать масштабную гуманитарную катастрофу и породить новый исход беженцев.

Госсекретарь Энтони Блинкен отверг критику о том, что вывод войск наносит ущерб авторитету США. Он сказал, что увязание в конфликте, не отвечающем «национальным интересам», нанесет гораздо больший ущерб.

«Большинство наших стратегических конкурентов по всему миру не хотели бы ничего лучше, чем то, чтобы мы остались в Афганистане еще на год, пять лет, 10 лет и тратили ресурсы, в конечном счете продолжающие поддерживать разгар гражданской войны. Это просто не в наших интересах», – сказал Блинкен CNN.

Но способ вывода войск и его реализация заставляют союзников чувствовать себя преданными. Правительство Германии, которое вывело свои войска в июне и эвакуирует свое посольство, воздержалось от открытой критики вывода США. Тем не менее, некоторые немецкие официальные лица и законодатели возмущены отказом Вашингтона проконсультироваться с партнерами по коалиции, такими как Берлин. Германия особенно обеспокоена потенциальным исходом афганских беженцев, аналогичным притоку в 2015 году, когда более 1 миллиона мигрантов, в основном под влиянием войны в Сирии, хлынули в Европу, и многие из них направились в Германию.

Арабские союзники Соединенных Штатов, которые долгое время рассчитывали на то, что американские военные придут им на помощь в случае нападения Ирана, также столкнулись с вопросами о том, смогут ли они положиться на США. Риад Кахваджи, глава компании Inegma, работающей в сфере безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах, где находится один из крупнейших американских воинских контингентов на Ближнем Востоке, отметил: «То, что происходит в Афганистане, тревожит всех. Доверие к США как к союзнику уже оказалось под вопросом. Мы видим, как Россия борется за защиту режима Асада (в Сирии), а теперь американцы уходят и оставляют большой хаос в Афганистане».

В Европе план Байдена по созданию альянса демократий для противодействия влиянию Китая и России также находится под сомнением теперь, когда Запад больше не будет поддерживать значительное присутствие в Центральной Азии.

У Китая и России появились как новые возможности, так и беспокойство по поводу ухода американских войск. И Москва, и Пекин в последние недели принимали делегации Талибана в попытке проложить путь к постамериканскому будущему в регионе. По мнению их аналитиков, унизительное завершение 20-летнего пребывания войск США в Афганистане поможет убедить многие правительства налаживать отношения «в других местах».

Государственная китайская газета Global Times использовала Афганистан как сигнал активистам гонконгского демократического движения не прислушиваться к неоднократным обещаниям Америки «поддержать» Гонконг: «Неоднократно было доказано, что те, с кем заявляют американские политики, столкнутся с неудачей, погрузятся в социальные волнения и понесут серьезные потери», – говорится в публикации.

В России особо отмечают быстроту падения установленного США правительства в Кабуле, сказал Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике России и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». По его словам, десятилетнее советское присутствие в Афганистане, завершившееся в 1989 году, широко запомнилось как неудача, из-за которой Россия не настроена слишком тесно сотрудничать с Афганистаном. Но, по крайней мере, отметил Лукьянов, правительство, оставленное Советами, просуществовало в течение трех лет после вывода войск Красной Армии.

«Мы считаем, что наша неудача была крупной, но похоже, что американцы добились еще большего провала», – сказал он.

Washington Post сопроводила публикацию последними на тот момент сообщениями: Талибан продвигается по Афганистану, захватывая ключевые города и вторгнувшись в столицу Кабул в воскресенье. Афганские силы безопасности сдают свои позиции, правительство страны находится на грани краха.

Американские официальные лица спешат подготовиться к захвату власти талибами. Президент Байден сказал, что около 5000 американских военнослужащих будут развернуты для наблюдения за эвакуацией американских дипломатов, а сотрудники посольства уничтожают секретные документы и оборудование перед ожидаемым переездом в международный аэропорт и последующей эвакуацией.