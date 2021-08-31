Александр Артамонов, эксперт по военным вопросам, считает, что ВСУ не смогут обойти крупные населенные пункты в Донбассе и окружить ЛНДР, захватив контроль над границами.

Согласно его словам, для подавления сопротивления войск ополчения нужно будет воспользоваться тяжелым вооружением, которое находится под запретом из-за ранее подписанного Минского соглашения. За его соблюдением следит не только РФ, но и другие страны, включая ФРГ.

Специалист добавил, что сейчас никто не ставит перед собой цель организовать масштабный вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, так как он может привести к гуманитарной катастрофе. Кроме того, в него обязательно вмешается Россия, так как в Донбассе живет немалое количество ее граждан. В этом случае украинским войскам никогда не удастся взять под свое управление границы.