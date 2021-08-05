Соединенные Штаты не готовы к ядерной войне с Россией, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал публикацию в китайском издании Baijiahao о высоких шансах РФ разгромить США в случае начала такого противостояния.

Леонков отметил, что китайские эксперты владеют необходимой информацией и знают, что ядерная триада США давно находится в ужасающем состоянии. Треть ракет, которыми Соединенные Штаты пугают мир, вряд ли смогут когда-то взлететь, так как большинство из них исчерпало свой ресурс, а военнослужащие, отвечающие за пуск, уже «потеряли инструкции».

Россия же, в отличие от США, постоянно следит за состоянием своего ядерного потенциала. Она не только модернизирует ракеты, но и разрабатывает новейшие комплексы, поддерживая ядерную триаду в актуальном состоянии.

В 2021 году ядерный арсенал Москвы обновился на 80 процентов, в то время как США в последний раз проводили модернизацию еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Именно поэтому командование стратегическими войсками Соединенных Штатов регулярно напоминает президенту Джо Байдену, что страна не готова к ядерной войне.