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Холодная война уже на пороге, заявляет турецкий журналист Озтюрк Йылмаз в эфире телеканала CNN Türk. При этом он отмечает, что если в прошлый раз Североатлантический альянс выступал против СССР единым фронтов, то сейчас его разрывают на части «внутренние трещины».

Йылмаз предлагает обратить внимание на польские СМИ, в которых все активнее раздувается мысль о войне против Германии. Многочисленные аналитики взвешивают шансы на победу и оценивают военный потенциал каждой из стран.

Кроме того, Турция внимательно наблюдает за Соединенными Штатами, от которых ожидает нападения, а также за Грецией, на которую совсем не прочь напасть сама. В первом случае причиной конфликта может быть непокорность Анкары требованиям Вашингтона, а во втором – скандалы с Афинами из-за месторождений газа и нефти в Эгейском море.

Соединенные Штаты, помимо всего прочего, усиливают военное присутствие в Турции и на Балканах вообще, опасаясь, что в противном случае то же самое сделает Москва. Такое фанатичное желание окружить РФ становится причиной утраты Вашингтоном авторитета, что лишь подтверждает охвативший Североатлантический альянс политический кризис.

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