Представители Минобороны Египта сообщили, что ВМФ страны получил на вооружение уже 4-ю по счету подлодку класса Type 209, оснащенную дизель-электрической установкой и построенную в ФРГ.

Отмечается, что новая подводная лодка под названием S44 недавно встала в порту Александрии, выйдя ранее из доков немецкого города Киль. Она была создана на судостроительном предприятии компании Kieler Werft TKMS по заказу египетских ВМС. Всего Каир приобрел 4 подобных субмарин. Первая была передана вооруженным силам Египта около пяти лет назад.

В СМИ отмечают, что водоизмещение данных подводных лодок составляет примерно 1,6 тысячи тонн. Они способны перемещаться со скоростью до 21,5 узла под водой. В надводном положении они разгоняются до 11 узлов. Экипаж субмарины состоит всего из тридцати человек. На ней установлено 8 торпедных аппаратов.