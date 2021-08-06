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Многие россияне сегодня не хотят вакцинироваться, заявляя, что они уже переболели Covid-19. Однако их аргументацию не стоит воспринимать слишком серьезно, уверен вирусолог Михаил Розанов.

Он поясняет, что легкую форму коронавирусной инфекции совсем несложно перепутать с ОРВИ или обычным насморком. В результате человек, который выздоровел после простуды, заявляет, что у него был Covid, а следовательно есть и антитела к патогену и спокойно отправляется домой. Через время он может «подхватить» реальный коронавирус и заразить всех окружающих.

Чтобы исключить подобные риски, вакцинироваться должны все, считает вирусолог. Исключение составляют лишь жители страны, имеющие медицинские противопоказания к прививке. Остальных нужно заставить проходить иммунизацию, так как в противном случае они будут придумывать все новые и новые отговорки, подвергая риску самих себя и окружающих.

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