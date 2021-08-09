читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Видеообращение певицы к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на выборы в Петербурге разлетелось по соцсетям и СМИ.

На прошлой неделе в Сети появилось видеообращение Татьяны Булановой, где она заявила о нарушениях выборного законодательства в отношении партии “Родина”, от которой певица выдвигается в ЗакС и Госдуму. В своем видеоролике заслуженная артистка России обратилась к Элле Памфиловой с просьбой проконтролировать действия петербургских чиновников во время подготовки к выборам:

“Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона. На каком основании к наружной агитации не допустили тысячи наших плакатов и баннеров?” – заявила певица.

Буланова попросила Памфилову прислать в город независимую комиссию, чтобы «помочь губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов».

Видеообращение певицы опубликовали как федеральные средства массовой информации вроде «Коммерсанта», РБК, телеканала Царьградъ, так и ведущие петербургские СМИ: «Фонтанка», «Невские новости», «Деловой Петербург».

Видеоролик разлетелся по пабликам «ВКонтакте», телеграм-каналам и другим соцсетям. Благодаря миллиону репостов и упоминаний пользователей, видео в сумме набрало более полумиллиона просмотров.

Вам может понравиться

Онищенко назвал возможную причину постоянных оговорок Джо Байдена

Геннадий Онищенко, российский парламентарий, в ходе разговора с журналистами ФАН отметил, что президент США Джо Байден, возможно, постоянно оговаривается из-за проблем со здоровьем. Согласно его словам, 78-летний американский лидер, скорее

The Times: Британия выявила выдававших себя за беженцев из Гонконга китайских агентов

В издании The Times, сославшись на свои источники среди британских чиновников, сообщили, что китайские разведчики пытаются воспользоваться специальными визами, предназначенными для гонконгских беженцев для попадания в Британию. Собеседники информационного агентства

National Interest: Сверхманевренный Су-35С – бесспорно лучший российский истребитель для завоевания превосходства в воздухе

The National Interest (NI) в очередной раз высоко оценил боевые возможности истребителя Су-35С, который в настоящее время составляет основу ВВС России. Представляем перевод свежей статьи NI. Предлагая мощное сочетание универсальности
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 9 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 9 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |