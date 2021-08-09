Видеообращение певицы к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на выборы в Петербурге разлетелось по соцсетям и СМИ.

На прошлой неделе в Сети появилось видеообращение Татьяны Булановой, где она заявила о нарушениях выборного законодательства в отношении партии “Родина”, от которой певица выдвигается в ЗакС и Госдуму. В своем видеоролике заслуженная артистка России обратилась к Элле Памфиловой с просьбой проконтролировать действия петербургских чиновников во время подготовки к выборам:

“Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона. На каком основании к наружной агитации не допустили тысячи наших плакатов и баннеров?” – заявила певица.

Буланова попросила Памфилову прислать в город независимую комиссию, чтобы «помочь губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов».

Видеообращение певицы опубликовали как федеральные средства массовой информации вроде «Коммерсанта», РБК, телеканала Царьградъ, так и ведущие петербургские СМИ: «Фонтанка», «Невские новости», «Деловой Петербург».

Видеоролик разлетелся по пабликам «ВКонтакте», телеграм-каналам и другим соцсетям. Благодаря миллиону репостов и упоминаний пользователей, видео в сумме набрало более полумиллиона просмотров.