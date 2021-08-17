Ветераны НАТО, которые проходили службу на территории Афганистана, возмущены тем, что власть в этой стране была захвачена «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Одна из собеседниц издания USA Today, супруг которой воевал в Афганистане, отметила, что Соединенные Штаты за 20 лет потеряли в данном ближневосточном государстве 2 300 военнослужащих и потратили в нем более 2 триллионов 260 миллиардов долларов. Теперь же все это кажется бессмысленным. Она добавила, что многие американские военные высказались против решения Вашингтона, считая, что тем самым боевикам были развязаны руки.

По мнению Скотта Мюррея, бывшего американского разведчика, проведшего в Афганистане около двух лет, данная жертва является оправданной, так как США смогли ликвидировать «Аль-Кайду» (террористическая организация, запрещенная в РФ), что повысило безопасность в странах Запада. Однако для афганцев все вернулось к тому, с чего начиналось, поэтому он считает, что данная операция не принесла им ничего хорошего.