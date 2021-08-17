Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ветераны НАТО, которые проходили службу на территории Афганистана, возмущены тем, что власть в этой стране была захвачена «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Одна из собеседниц издания USA Today, супруг которой воевал в Афганистане, отметила, что Соединенные Штаты за 20 лет потеряли в данном ближневосточном государстве 2 300 военнослужащих и потратили в нем более 2 триллионов 260 миллиардов долларов. Теперь же все это кажется бессмысленным. Она добавила, что многие американские военные высказались против решения Вашингтона, считая, что тем самым боевикам были развязаны руки.

По мнению Скотта Мюррея, бывшего американского разведчика, проведшего в Афганистане около двух лет, данная жертва является оправданной, так как США смогли ликвидировать «Аль-Кайду» (террористическая организация, запрещенная в РФ), что повысило безопасность в странах Запада. Однако для афганцев все вернулось к тому, с чего начиналось, поэтому он считает, что данная операция не принесла им ничего хорошего.

Вам может понравиться

Эксперт заявил, что ситуация в Афганистане является оглушительным фиаско США

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) сумели за весьма малое время захватить в Афганистане власть. Эту ситуацию прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам,
  • Анна
  • 15.08.2021
  • читать 1 минуту

Военный эксперт Лямин объяснил массовое бегство военных летчиков из Афганистана

Юрий Лямин, эксперт по военным вопросам, в рамках беседы с журналистами «Известия», назвал причины того, почему из Афганистана начали массово убегать военные летчики. Согласно его словам, даже когда официальные власти

Вертолеты «Черный ястреб» версии UH-60V поступили на службу в США

Учебный полигон Восточной армии Национальной гвардии Пенсильвании (EAATS) стал первым, кто получил на вооружение последнюю модификацию UH-60V Black Hawk («Черный ястреб») в количестве шести единиц. Именно EAATS будет проводить обучение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Королев: погода, 17 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C |