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Воздушно-десантные войска – это наиболее мобильные подразделения, которые отлично подготовлены и всегда готовы к выполнению самых сложных задач, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. Также он рассказал, что помогает десантникам новейшая техника, которая сейчас поступает в ВДВ.

Так, он назвал легкие плавающие танки «Спрут-СДМ1», которые должны быть переданы в войска уже в следующем году. Эти боевые машины способны перемещаться по воде даже при волнении в три балла. Это подтверждено результатами государственных испытаний, проводимыми прямо сейчас.

Еще одна новинка – бронетранспортер «Тайфун-ВДВ», который относится к боевым машинам повышенной защищенности и вооружается 30-миллиметровой пушкой с увеличенной дальностью поражения целей. Кроме того, он оснащается управляемым дистанционно боевым модулем.

Среди других новинок, которые вот-вот должны поступить в распоряжение ВДВ Литовкин назвал вертолет Ми-8АМТШ-ВН, прошедший глубокую модернизацию, артиллерийское оружие «Лотос», которое можно сбрасывать с самолета, и самоходный миномет «Дрок», модернизированный ПТРК «Корнет-Д1».

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