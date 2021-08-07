В игровом издании GamesRadar сообщили, что до конца текущей недели всем разработчикам игр, участвующим в партнерской программе Valve, будут отправлены портативные приставки Steam Deck.

Журналисты также отметили, что побывали в офисе американской корпорации, где им показали работоспособность нескольких игровых проектов. Они добавили, что все показанные игры, включая The Witcher 3: Wild Hunt и DOOM: Eternal, работал плавно и без каких-либо серьезных просадок. При этом данные игры еще не адаптированы под консоль.

В СМИ напоминают, что Steam Deck функционирует на базе SteamOS 3.0, однако на неё вполне можно установить Windows. В качестве процессора используется 4-ядерный AMD Zen 2 с восемью потоками. Устройство также обладает 16-ю гигабайтами оперативной памяти формата LPDDR5. Приобрести новинку в минимальной комплектации можно за 399 долларов.