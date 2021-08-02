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Австралийские и британские ученые провели очередное исследование, призванное выяснить влияние пластиковых отходов на рост и развитие водных обитателей. Объектом их изучения на этот раз стали молодые черепахи.

Эксперты рассказали, что эти животные в молодом возрасте вынуждены есть все подряд, так как у них лишь формируются пищевые привычки. Поэтому в организм постоянно попадает любой мусор. В том числе и пластиковый. Он наиболее опасен, так как может спровоцировать непроходимость желудочно-кишечного тракта, либо разрыв внутренних органов.

Исследования, проведенные учеными, не дали оптимистических результатов. Напротив, они только шокировали видавших виды специалистов. Выяснилось, что у молодых черепах, обитающих в Индийском и Тихом океанах от 0,9 до 2 процентов от общей массы тела составляют именно пластиковые отходы.

Эксперты отметили, что в содержимом желудков черепах было обнаружено сразу несколько видов полимеров. Из-за этого полностью отсутствует возможность выделить лишь один источник загрязнения. Необходимо полностью перекрывать попадание пластика в воду, но в настоящий момент это весьма сложная задача.

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