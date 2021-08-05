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Всего за 24 часа в Великобританию из Франции прибыло 482 мигранта. Сообщается, что это новый рекорд. Предыдущее сомнительное достижение было установлено в июле, когда из той же Франции и из Бельгии в страну проникло 430 человек.

Мигранты добрались из Франции через пролив Ла-Манш. Они преодолели водную преграду на 20 лодках. Из-за очередного рекорда Минобороны страны даже было вынуждено приостановить учения, которые проходили в городе Хайт.

Напомним, что чрезвычайно тяжелая ситуация с мигрантами наблюдается сейчас на границе Беларуси и Литвы. Последняя даже была вынуждена ввести чрезвычайное положение, так как количество желающих попасть на территорию Европы превзошло все разумные пределы. Кризис обеспокоил Евросоюз, который пригрозил ввести санкционные меры за ввоз в Литву мигрантов из ближневосточных государств.

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