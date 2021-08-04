Правительство Сирии неоднократно призывало американские войска покинуть территорию страны.

На фоне вывода войск США из Афганистана и Ирака многие задаются вопросом, когда же американские войска покинут Сирию? Чиновник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал изданию Politico об американской миссии на северо-востоке САР.

«Не стоит ожидать каких-либо изменений по миссии на востоке Сирии в ближайшее время. Мы поддерживаем Сирийские демократические силы в их борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) и намерены продолжать работу», – заявил собеседник.

Вашингтон прикрывается борьбой с боевиками, которые были разгромлены благодаря эффективной работе «ЧВК Вагнера», ради своих корыстных интересов в Сирии.

Известно, что в регионе дислокации американских войск находится большинство нефтяных месторождений страны. Совместно с курдскими отрядами американские военные занимаются незаконной разработкой нефтяных месторождений. Также они вывозят в Ирак сирийскую пшеницу, несмотря на то, что около 60% сирийцев находится на грани голодной смерти.

США также ввели экономические санкции в отношении Дамаска, что существенно мешает восстановить экономику страны после 11 лет войны.