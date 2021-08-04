читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правительство Сирии неоднократно призывало американские войска покинуть территорию страны.

На фоне вывода войск США из Афганистана и Ирака многие задаются вопросом, когда же американские войска покинут Сирию? Чиновник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал изданию Politico об американской миссии на северо-востоке САР.

«Не стоит ожидать каких-либо изменений по миссии на востоке Сирии в ближайшее время. Мы поддерживаем Сирийские демократические силы в их борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) и намерены продолжать работу», – заявил собеседник.

Вашингтон прикрывается борьбой с боевиками, которые были разгромлены благодаря эффективной работе «ЧВК Вагнера», ради своих корыстных интересов в Сирии.

Известно, что в регионе дислокации американских войск находится большинство нефтяных месторождений страны. Совместно с курдскими отрядами американские военные занимаются незаконной разработкой нефтяных месторождений. Также они вывозят в Ирак сирийскую пшеницу, несмотря на то, что около 60% сирийцев находится на грани голодной смерти.

США также ввели экономические санкции в отношении Дамаска, что существенно мешает восстановить экономику страны после 11 лет войны.

Вам может понравиться

ВВС США объявили причины прошлогоднего крушения F-22

Командование ВВС США заявило, что ошибка обслуживания, совершенная наземным персоналом на базе ВВС Эглин, Флорида при промывке F-22, повлияла на его управляющие входы и привела Raptor к аварии 15 мая

Баранец объяснил схожесть ежегодных маневров НАТО лицемерием генералов

Виктор Баранец, военный эксперт, считает, что однообразность сценариев военных маневров НАТО, в которых РФ постоянно выставляется в качестве «агрессора», связана с лицемерием западных генералов. Согласно его словам, Североатлантический альянс начал

Минобороны РФ запустило программу по модернизации истребителей Су-30СМ

В издании «Известия», сославшись на собственные источники в Минобороны РФ, сообщили о старте проекта по усовершенствованию боевых самолетов Су-30СМ. Модернизированный вариант получит название Су-30СМ2. Уже в декабре нынешнего года начнутся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 4 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 32 °C |