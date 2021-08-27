В Москве обнаружили множество артефактов XIX века на раскопках, которые проводились на территории бывшего Воспитательного дома. Информация об этом была опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Специалистам удалось найти 285 артефактов. Среди находок особо отмечается костяной медальон, который имеет овальную форму. На медальоне вырезан год – 1853, а также индивидуальный номер 7098. Отмечается, что такое медальоны делали для каждого ребёнка.

В дальнейшем планируется изучение артефактов, после чего их приведут их в порядок, а затем передадут их в музей. Среди других артефактов – костяные ложечки, фрагменты посуды, светильники, заготовки из костей под пуговицы, пули, и другие вещи. Работы на территории ещё не окончены, поэтому в будущем могут быть найдены другие предметы.

Ранее мы сообщали о том, что на Чукотке нашли три древних населённых пункта. В настоящее время о них нет никакой информации, в том числе и названий. Их планируется изучить в ближайшее время.